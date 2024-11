Schlammvulkane gibt es in ein paar Duzend Ländern der Welt – aber nirgendwo so viele wie in Aserbaidschan. Aus der Tiefe bringen sie Gestein Schlamm und Gas mit an die Oberfläche. Sie sind ein wichtiger Indikator für Öl- und Gasvorkommen. Professor Orhan Abbasov forscht am Institut für Geologie und Geophysik in Baku. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich mit der Entstehung von Schlammvulkanen.