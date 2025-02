Ist die Klimakrise out?

2024 stammten über 60% des Stroms in Deutschland aus Erneuerbaren Energien. Kanzler Olaf Scholz sieht dies als Erfolg: Dennoch gibt es Bedenken, dass Deutschland in den Bereichen Verkehr und Gebäude hinter den Klimazielen zurückbleibt. Die CDU setzt auf CO2-Bepreisung und will das Heizungsgesetz sowie das Verbrenner-Aus abschaffen, was Experten zufolge teuer werden könnte. Sie fordert Anpassungen beim Emissionshandel zur Erhöhung der Akzeptanz. SPD, Grüne und Linke setzen auf erneuerbare Energien und eine sozial abgestufte Klimaförderung, etwa durch ein "Sozial-Leasing" für E-Autos. Die AfD lehnt den Klimaschutz ab und setzt auf Kohle und russisches Gas. Alle Parteien außer der AfD streben Klimaneutralität bis 2045 an, wobei die FDP dies erst 2050 erreichen will. Der Ausbau erneuerbarer Energien und ein schneller Netzausbau bleiben dabei zentrale Ziele.