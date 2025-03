Koalitionsbildung: Kompromisse für die Demokratie

Vor genau drei Jahren, am 24. Februar 2022, hat Russland mit seinem Großangriff begonnen. Seitdem liegen viele internationale Wissenschafts-Kooperationen mit dem Land auf Eis. Es gibt aber so manche Ausnahme: Zum Beispiel den Kernfusionsreaktor ITER, der gerade in Südfrankreich gebaut wird. Die Forschungskooperation sieht sich als Friedensprojekt, das über all dem steht – ein Projekt der Hoffnung. Russland arbeitet deshalb weiter mit, fast so, als wäre nichts gewesen.