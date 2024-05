Nice to meet you

In einer Zeit der gesellschaftlichen Spaltung reist die Journalistin Jagoda Marinić durch Europa auf der Suche nach dem, was die Menschen verbindet. Sie spricht unter anderem mit Aktivisten und Kulturschaffenden über das, was sie bewegt. In jedem Land findet sie ein gemeinschaftliches Gefühl: in Spanien die Freiheit, in Frankreich die Hoffnung, in Deutschland die Empathie, in Polen den Stolz, in Österreich den Humor und in Italien die Lebenslust.