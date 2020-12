Wie blicken unsere NachbarInnen in Europa auf die drängenden gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit? Welche Themen beschäftigen sie? Fünf Partner, fünf Sprachen und ein gemeinsames Projekt: The European Collection. In diesem Rahmen bieten ARTE, ARD, ZDF, France Télévisions und SRG SSR eine gemeinsame Auswahl an Dokumentarfilmen, Reportagen und Webformaten zu aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft in Europa.