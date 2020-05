Fragen und Antworten zum Service "Audiodeskription"

Dieser Service richtet sich vor allem an sehbehinderte und blinde Menschen. Hierbei beschreibt eine Sprecherin oder ein Sprecher, was im Bild zu sehen ist, beispielsweise Handlungen, das Aussehen einer Person, ihre Körpersprache oder Gesichtszüge, aber auch Kostüme und Schauplätze. Diese Informationen müssen in die Dialogpausen gesprochen werden und sind entsprechend kurz und klar formuliert. Die Erstellung der AD erfolgt nach im deutschsprachigen Raum abgestimmten Vorgaben.