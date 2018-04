Sketch-History

Der Sohn eines Komponisten und Dirigenten und einer Schauspielerin wurde am 22. Juni 1975 in Rheinbach geboren und wuchs in Loheland bei Fulda in Hessen und in der Schweiz in Zürich auf. Er studierte Regie an der Zürcher Hochschule der Künste. Anschließend spielte er bis 1996 Theater, unter anderem am Schauspielhaus Zürich und Theater am Neumarkt Zürich. 1998 wurde Monot Jr. als Walter in Sebastian Schippers "Absolute Giganten" bekannt und spielte seitdem Rollen in über 80 Kino- und Fernsehproduktionen.