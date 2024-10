Demokratisierung Generativer KI

Ermöglicht wird dies durch den Einsatz von Generativer KI, der künstlichen Intelligenz, die in den letzten Jahren immer leistungsfähiger geworden ist. Die Leistungssteigerung der KI-Modelle ist jedoch größtenteils auf die exponentielle wachsende Größe der KI-Modelle zurückzuführen, so dass auch die für die Anwendung der KI erforderliche Rechenleistung in einem unerschwinglichen Maße steigt.



Dies bedeutet, dass die generative KI einen Punkt erreicht hat, an dem nur noch große Technologieunternehmen KI-Modelle entwickeln und betreiben können, da nur sie über die erforderlichen Rechenressourcen verfügen. Das Ziel musste also sein, die daraus resultierenden Abhängigkeiten zu lösen und KI-Modelle zu schaffen, die genauso leistungsfähig sind, aber deutlich weniger Rechenleistung benötigen.