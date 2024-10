Das alles auf sich zu nehmen für die beste Freundin oder den besten Freund, ist Ehrensache und versteht sich von selbst. Wer würde sich da verweigern?



Lukas ist zum ersten Mal Trauzeuge, wenn sein bester Freund Maurice seinen Auserwählten Michael heiratet. Die Hochzeit soll groß werden, doch noch ahnt Lukas nicht, welche Aufgaben auf ihn als Trauzeugen warten. Maurice wünscht sich eine Hochzeit mit aufwendiger Deko, perfekten Fotos für Social Media und einen Hochzeitsanzug, der ihn strahlen lässt. Sogar ein Riesenrad steht auf seiner Wunschliste.



Aber erst einmal muss der Junggesellenabschied organisiert werden: Er soll in Berlin stattfinden mit Freunden, die Trauzeuge Lukas noch gar nicht kennt. Machen die alles mit, was darf Maurice wissen, was nicht? Außerdem: Die geplante Floßfahrt auf der Spree wackelt. Die meisten Flöße sind schon seit Wochen ausgebucht.



Die besten Freundinnen Karo und Julia heiraten beide im selben Jahr und stehen sich gegenseitig als Trauzeugin mit Rat, Tat und Herz zur Seite. Julia träumt von einer Märchenhochzeit mit Pferdekutschfahrt auf dem eigenen Bauernhof. Doch ihr Pferd macht Probleme beim Kutschentraining, und kurz vor dem Junggesellinnenabschied springt auch noch der Fahrer für die Planwagenfahrt ab. Was kann Trauzeugin Karo tun?



Schließlich muss noch das große Festzelt auf Julias Reitplatz aufgebaut werden. Julia und Karo bangen, ob dabei auch das Wetter mitspielt. Sonst wird es matschig.



Laut einer Umfrage heiraten fast 87 Prozent der befragten Brautpaare mit Trauzeugen, und 68 Prozent feiern einen Junggesellenabschied. 1,1 Prozent der Befragten sind homosexuell/divers. Seit 1998 sind Trauzeugen nicht mehr verpflichtend. Eine Hochzeit in Deutschland kostet im Durchschnitt 15.452,50 Euro. (Quelle: WeddyPlace Hochzeitsstudie 2024)