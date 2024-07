Am Puls mit Christian Sievers - Zerreißprobe Zuwanderung

Christian Sievers ist unterwegs; auf Streife mit Bundespolizisten an der deutschen Grenze, in der Amtsstube, von wo aus die nächste Abschiebung geplant wird, und auf dem afrikanischen Kontinent, wo ein Spagat geschaffen werden soll: Man soll abgelehnte Asylbewerber wieder aufnehmen, gleichzeitig soll dort der Weg für gut ausgebildete Fachkräfte nach Europa geebnet werden.



Wer legt fest, wer bleiben darf und wer nicht? Und nach welchen Kriterien geschieht dies? Längst ein offizielles Einwanderungsland, beschäftigt die Frage nach der "richtigen" Zuwanderung Deutschland auch noch im Jahr 2024.



Es wird viel über Ängste und ein Gefühl der Bedrohung durch Migration diskutiert. Eine neue Debatte über Abschiebungen ist nach dem Attentat von Mannheim entbrannt. Andererseits werden in Deutschland nach Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung jährlich 400.000 Migranten für den Arbeitsmarkt gebraucht. Doch viele, die ins Land kommen, fühlen sich unter Generalverdacht, stoßen auf Vorurteile und Ablehnung.



Mehr und weniger Zuwanderung zugleich – geht das? Wie aufgeheizt dieses Thema ist, spürt Christian Sievers immer wieder. Dort fördern und ermuntern, hier eindämmen und abschieben. Für "Am Puls" fragt Christian Sievers: Gelingt den Deutschen gerade weder das eine noch das andere? Und: Wie lässt sich Migration besser steuern?



Die Dokumentation ist Teil der Reihe "Am Puls", in der bekannte ZDF-Moderatoren Themen nachgehen, die Deutschland bewegen. Sie hören zu, tauchen in den Alltag der Zuschauer ein und beleuchten, welche Auswirkungen die Entscheidungen der Politik auf das Leben in allen Teilen der Gesellschaft haben. Und was dringend verbessert werden muss. Was regt auf und macht den Menschen im Land so richtig Puls?



