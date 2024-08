Am Puls mit Dunja Hayali - Wütend, laut, radikal - die neue Protestkultur?

Diesen Fragen geht ZDF-Moderatorin Dunja Hayali auf ihrer "Am Puls"-Reise nach. Sie trifft AfD-Wähler und Menschen aus der rechtsextremen Szene, die jeden Montag aufmarschieren, und solche, die sich ihnen entgegenstellen. Menschen, die die Klimakrise stoppen wollen oder ein Kalifat im Nahen Osten fordern.



Eine Demokratie muss Protest aushalten können. Doch was, wenn die Proteste die Grenzen des Sagbaren erreichen oder sogar überschreiten? Dunja Hayali will bei den Demos rund um den Israel-Palästina-Konflikt herausfinden, inwiefern sich die Grenzen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit verändert haben. Und was bedeutet es, wenn Menschen, die sich für Demokratie einsetzen, plötzlich angegriffen werden, wie der Politiker Michael Müller aus Thüringen?



Im Fokus stehen außerdem die Bauernproteste und die Klimabewegung. Was bedeutet es für die Demokratie, wenn es einzelnen Protestbewegungen gelingt, auf politische Entscheidungen einzuwirken? Was bedeutet es für Protestbewegungen, wenn sie in ihren Methoden die Gesellschaft spalten und polarisieren? Die Klimaschutzaktivistin und Publizistin Luisa Neubauer erklärt, wie sich Protestbewegungen auch verändern müssen, um erfolgreich zu sein. Sie stellt fest: "Gleichzeitig macht sich in aktivistischen Kreisen auch der Eindruck breit, dass Protest nicht mehr zählt. Dass, wenn man nicht mitten auf der Straße steht oder klebt oder hungert oder sonst was macht, auch überhaupt nicht mehr gehört wird."



Die Dokumentation ist Teil der Reihe "Am Puls", in der bekannte ZDF-Moderatoren Themen nachgehen, die Deutschland bewegen. Sie hören zu, tauchen in den Alltag der Zuschauer ein und beleuchten, welche Auswirkungen die Entscheidungen der Politik auf das Leben in allen Teilen der Gesellschaft haben. Und was dringend verbessert werden muss. Was regt auf und macht den Menschen im Land so richtig Puls?



Mehr unter https://ampuls.zdf.de