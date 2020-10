Böse Bauten - Hitlers Architektur

KZ Buchenwald: Ort des Todes vor den Toren von Weimar.

Quelle: ZDF/Sebastian Felsch

Weitere Großprojekte, wie die NS-Ordensburg Vogelsang in der Eifel, das Riesenferienobjekt Prora an der Ostsee und das weitläufige Gelände des Berghofs bei Berchtesgaden, eingerichtet als zweite Regierungszentrale Hitlers, werden gezeigt, so wie alte Anlagen der Reichsautobahn, die heute noch erstaunlich gut funktionieren.



Sie, aber auch Kriegsarchitekturen wie der sogenannte Westwall mit seinen ausgedehnten Sperr- und Bunkeranlagen oder das KZ Buchenwald bei Weimar, in dem über 50.000 Menschen ermordet oder zu Tode geschunden wurden, führen uns vor Augen, wie Architektur unter Hitler zum Machtsymbol und zum brutalen Unterdrückungs- und Vernichtungsinstrument verkommen ist.