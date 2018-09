Friedrich II. und der Kreuzzug

26. Dezember 1194 Geburt von Friedrich II.

28. September 1197 Tod des Vaters Kaiser Heinrich VI.

27. November 1198 Tod der Mutter Konstanze von Sizilien: Friedrich II. steht unter der Vormundschaft von Papst Innozenz III.

1211 Der 17-jährige Friedrich wird auf Betreiben des Papstes von einer Mehrheit der Reichsfürsten zum deutschen König gewählt.

1212 Friedrich II. bricht von Sizilien auf und betritt zum ersten Mal deutschen Boden.

9. Dezember Friedrich II. wird in Mainz zum römisch-deutschen König gekrönt.

25. Juli 1215 In Aachen gelobt Friedrich II. feierlich einen Kreuzzug nach Jerusalem.

22. November 1220 Kaiserkrönung in Rom durch Papst Honorius III.

29. September 1227 Papst Gregor IX. verhängt Kirchenbann über Friedrich II.

17. März 1229 Friedrich II. zieht mit seinem Heer in Jerusalem ein, das er kampflos für die Christenheit zurückgewinnen konnte.

1239 Erneuter Kirchenbann gegen Friedrich II.

13. Dezember 1250 Tod von Friedrich II., bald danach kommt wie schon bei seinem Großvater Kaiser Barbarossa die Sage seiner Wiederkehr auf.



Ausführliche Chronik zu "Friedrich der II. und der Kreuzzug"