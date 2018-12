Karl Marx und der Klassenkampf

5. Mai 1818 Geburt von Karl Marx in Trier



1836 Marx geht zum Studium nach Berlin



1842 Übernahme der Leitung der "Rheinischen Zeitung" in Köln



19. Juni 1843 Karl Marx heiratet Jenny von Westphalen



1844 Friedrich Engels lernt Marx in Paris kennen, woraus sich eine lebenslange Freundschaft entwickelt



1845 Marx wird aus Frankreich ausgewiesen, geht nach Brüssel und gibt die preußische Staatsbürgerschaft auf



8. Dezember 1847 Gründung des "Bundes der Kommunisten" unter Marx und Engels in London



21. Februar 1848 Veröffentlichung des "Kommunistischen Manifests"



1849 Marx findet Zuflucht in London



11. September 1867 "Das Kapital" erscheint als erster Band einer groß angelegten Abhandlung zur Wirtschaftslehre



14. März 1883 Karl Marx stirbt in London