Die glorreichsten Gründer der Geschichte

Viele werden ganz unfreiwillig zu Begründern. Und Grundgütiger – manchen steigt die eigene Gründung auch mal zu Kopf. Mit viel Macht und Geld auf dem Boden zu bleiben, ist nicht einfach. Bestes Beispiel – diese beiden Herren: Elon Musk ist ein vielfacher Unternehmensgründer, der mit ordentlich Negativschlagzeilen von sich reden macht. Steve Jobs hat sich vom apfelessenden Hippie zu einem Marketingprofi entwickelt und das billionenschwere Tech-Unternehmen Apple gegründet. Beide haben es sich in den Kopf gesetzt, die Welt zu verändern – jeder auf seine Weise.



Und was haben ein irischer Schriftsteller, eine ungarische Serienkillerin und ein grausamer Fürst aus der Walachei gemeinsam? Sie alle sind Gründungsmütter und -väter eines neuen Genres, das seinen festen Platz in der Popkultur gefunden hat. Ein paar Fledertiere haben da auch noch ihre Flügel im Spiel. Dabei lässt Bram Stokers Kindheit zunächst nicht auf eine rosige Zukunft schließen: Bis zum siebten Lebensjahr ist er wegen einer mysteriösen Krankheit ans Bett gefesselt. Und wähnt sich in seinem Kinderzimmer nachts umgeben von allerlei finsteren Gestalten. Es ist also kein Wunder, dass er sich später mit Themen wie ewigem Schlaf und Wiederauferstehung auseinandersetzt. Zur Überraschung aller geschieht eine Wunderheilung, und er wird ein semiprofessioneller Autor.



8000 lebensgroße Terrakottastatuen bewachen das Mausoleum eines Gründers der Superlative. Qin Shihuangdi gründet nämlich nicht nur das chinesische Kaiserreich und die Qin-Dynastie, sondern auch die Anti-Aging-Szene. Und Rosa Luxemburg begründet einen modernen Sozialismus in Europa und ebnet vielen linken Bewegungen den Weg. Dafür hat sie auf jeden Fall einen Platz im Ranking verdient.



Auf Platz eins zu warten, ist eine amüsante Bereicherung des eigenen Wissens. Hannes Jaenicke kommentiert auch in dieser Staffel "Die glorreichen 10" auf humorvolle Art, mit einer Mischung aus Emotion, Witz und Ironie. Für die Dokumentationsreihe wurde keine Abstimmung durchgeführt. Die Redaktion hat eine subjektive Auswahl getroffen und sich, ohne Anspruch auf Repräsentativität, für eine bestimmte Reihenfolge entschieden.