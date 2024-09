Der Preis der Sicherheit

Ein häufiges Argument für umfassende Überwachung ist der Schutz vor Verbrechen. Der Ingenieur und Ex-Militär Ross McNutt hat mit einem selbst entwickelten Kamerasystem vom Flugzeug aus bereits zahlreiche Morde aufgeklärt - unter anderem in der mexikanischen Stadt Juarez: „In der ersten Stunde unseres Einsatzes haben wir zwei Morde beobachtet. Und am Ende der ersten Woche hatten wir mehr Tötungsdelikte als Analysten zur Verfügung“, sagt McNutt. Kritiker aber warnen vor zu hohen Erwartungen an Überwachungstechniken: „Es ist immer sehr verlockend zu denken, dass man komplexe gesellschaftliche Probleme wie Kriminalität oder Terrorismus ganz einfach durch die richtige Technologie aus der Welt schaffen kann. In der Realität sieht es dann oft so aus, dass nur Symptome bekämpft werden, man aber nicht an die Ursachen der Probleme kommt“, sagt etwa Digitalisierungs-Expertin Julia Kloiber.