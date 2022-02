Die Preisverleihung findet am 6. März 2022 zur Eröffnung der "Woche der ‎Brüderlichkeit" in Osnabrück statt. ‎Der DKR nimmt 2022 den Sport als wichtigen Ort der Begegnung und des ‎menschlichen Miteinanders in den Blick. Der Sport ist in vielen Aspekten ein ‎Spiegelbild der Gesellschaft. Insbesondere Antisemitismus und Rassismus, aber ‎auch andere Formen der Benachteiligung, fordern im Sport wie in der Gesellschaft ‎besonders heraus.



Hier gilt es, Gesicht zu zeigen und aktiv zu werden, um sich für ‎ein respektvolles und gleichberechtigtes Miteinander einzusetzen. Dafür steht das ‎Jahresthema für 2022 und Motto der "Woche der Brüderlichkeit": "Fair Play – Jeder ‎Mensch zählt". ‎‎2022 werden deshalb eine Persönlichkeit sowie ein Verband ausgezeichnet, die in ‎besonderer Weise mit ihrer Arbeit dafür eintreten.