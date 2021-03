Neun Monate nach ihrem Kirchenaustritt zieht Doris Bauer aus Köln Zwischenbilanz.

Quelle: ZDF/Denis Lüthi

Doris Bauer aus Köln war jahrzehntelang fest in der Institution verwurzelt, will bereits als junges Mädchen Ministrantin werden, was ihr der damalige Pfarrer weder zutraut noch zugesteht. Sie leitet Firmgruppen, engagiert sich als Lektorin und Kommunionhelferin - bis zur Veröffentlichung der großen Studie zum Missbrauch in der katholischen Kirche im Jahr 2018. Ihr Glaube an die Institution Kirche wird stark erschüttert – doch sie bleibt. Auch wegen "Maria 2.0", jenem bundesweiten Bündnis von Frauen, die sich 2019 zum ersten Kirchenstreik verabreden. Mit "Maria 2.0" erhält Doris Bauer ihre Stimme zurück: Sie spürt, dass die Ohnmacht ein Ende haben könnte.



Doch die Skandale nehmen gerade in ihrem Erzbistum Köln kein Ende – im Sommer 2020 tritt sie nach monatelanger Überlegung aus der Kirche aus. "Wenn ich austrete, trete ich laut aus", sagt Doris Bauer. Sie veröffentlicht ihre Beweggründe, und gerade weil sie als langjähriges Mitglied zwar aus der Institution, aber nicht aus dem Glauben austritt, ist sie für viele Menschen ein Vorbild. "Frau.Macht.Kirche." begleitet Doris Bauer im ersten halben Jahr nach ihrer für sie so schwierigen Entscheidung.