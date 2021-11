Kaiserspiel

Die Gründung des Kaiserreichs 1871 ist wegen des 150. Jahrestages ein Thema dieses Jahres. Sie erzählen ein Stück deutsche Geschichte für ein breites Publikum. Was war Ihre Motivation für das Drehbuch?



Dirk Kämper: Nach dem "Kaisersturz", unserer ersten gemeinsamen Arbeit, war schnell die Idee da, die Zeit davor zu erzählen. Wir sind vom Ende des Kaiserreichs an den Anfang gesprungen und fanden, dass es lohnt, den Beginn des deutschen Nationalstaats und den Weg dorthin zu erzählen.



Lothar Machtan: Diese Geburt des deutschen Nationalstaats ist bis heute ein Jahrhundertereignis. In unserer Erinnerungskultur hat es seinen Stellenwert aber an andere Geschehnisse abgetreten. Wir wollten zeigen, dass es sich trotzdem lohnt, einen frischen Blick auf diese Staatsgründung aus dem vorletzten Jahrhundert zu tun. Vor allem auf die Geburtshelfer – denn es war ja eine Reichsgründung von oben unter preußischer Führung. Und eine Kriegsgeburt. Aber wir wollten auch Preußens "Erzfeind", die Franzosen, in unsere Geschichte miteinbeziehen; insbesondere die Pariser. Denn für die war 1871 "l’année terrible", wie Victor Hugo das nennt – ein Jahr mit traumatischen Erfahrungen: schmähliche Kriegsniederlage, Belagerung mit Bombardierung, Hunger und Tod sowie blutigem Bürgerkrieg.



Wie waren Ihre dramaturgischen Überlegungen beim Schreiben?



Dirk Kämper: Wir erzählen die Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln, das macht es so interessant. Die französische und die deutsche Perspektive, die in sich schon viel Unterschiedliches bieten, dazu der Blickwinkel der nationalistischen Bewegung und der des Widerstandes. Nicht zu vergessen der Blick aus dem Jahr 1919 auf die Ereignisse von 1871 durch die beiden Damen, Eugénie de Montijo und Luise von Baden, einer ehemaligen Kaiserin und einer Kaisertochter.



Lothar Machtan: Auch dramaturgisch gilt hier: Politik ist Kampf um Macht. Deshalb war unser Blick vor allem auf die stärksten Konfliktfelder in dem damaligen Ringen gerichtet. Das Interdynastische etwa. Also wie Bismarck den deutschen Fürsten, und nicht zuletzt seinem eigenen König die Proklamation eines deutschen Kaiserreichs erfindungsreich abgerungen hat. Welche diplomatischen Mittel dabei zum Einsatz kamen. Aber auch die Spannungen zwischen militärischer und politischer Führung kommen zur Sprache. Schließlich die Aktivitäten der Franzosen, die sich den preußisch-deutschen Besatzern mit patriotischer Leidenschaft entgegenstellten. Das alles hat sich in jeweils ganz unterschiedlichen Welten abgespielt, die wir in ihren Besonderheiten ebenfalls einfangen wollten.



Die Perspektive der Damen, Eugénie de Montijo und Luise von Baden, und ihr Blick auf die Wirrungen des Jahres 1871 ist besonders. Wie kamen Sie auf diese Idee?



Lothar Machtan: Wir wollten das "zweite Versailles" von 1919 einbeziehen. Also das Friedensdiktat der Siegermächte im Ersten Weltkrieg – Frankreichs Rache für die deutsche Hybris nicht allein von 1914, sondern vielleicht mehr noch für die Demütigung von 1871. Deshalb suchten wir nach Zeitgenossen, die 1871 und 1919 hautnah erlebt haben.

So sind wir auf die beiden prominenten alten Damen gekommen, die mit ihren beiden Schlössern am Bodensee auch noch Nachbarinnen waren. Daraus haben wir eine informative Rahmenhandlung gemacht.



Dirk Kämper: Die Damen ersetzen uns letztendlich das, was sonst in Dokumentationen durch Aussagen von Historikern und Zeitzeugen hinzugefügt wird. Sie kommentieren das Geschehen aus der Rückschau. Es gibt, das machte die Sache für uns als Autoren so spannend, auch ein Interview mit Eugénie de Montijo. Das Gespräch fand zwischen 1901 und 1919 statt und durfte erst nach ihrem Tod veröffentlicht werden. Ein berühmter Diplomat und Historiker namens Maurice Paléologue hat die vertraulichen Gespräche mit der Kaiserin Eugénie dokumentiert. Für uns natürlich ein wunderbarer Fundus für unser Drehbuch.



Bismarck war Deutschlands erster Reichskanzler. Zweifellos eine große politische Persönlichkeit. Welche seiner Verdienste sind historisch aus Ihrer Sicht die wesentlichen?



Lothar Machtan: In unserem Film geht es nicht um eine historisch-kritische Gesamtwürdigung dieses in der Tat Ausnahmepolitikers. Es ging uns darum zu zeigen, wie er die damals sehr populäre Idee des Nationalstaates politisch instrumentalisiert; wie er die Reichsgründung im Stile klassischer Kabinettspolitik forciert und mit Finessen zum Erfolg geführt hat. Er konnte das, weil er ein Virtuose von Machtpolitik und ein Meister der Menschenbehandlung war. Am Ende hat er für die preußische Monarchie aus der damaligen Konstellation das Optimale herausgeholt. Aber dieser Erfolg war nicht vorprogrammiert, sondern blieb bis zum Schluss offen. Deshalb erzählen wir das auch ergebnisoffen.



Was macht Bismarck aus Ihrer Sicht heute zuweilen umstritten?



Dirk Kämper: Ich finde das schwierig. Wir kennen die Geschichte jetzt, aber Bismarck kannte sie natürlich nicht. Allerdings, er war kein Demokrat und es ist im negativen Sinne "bemerkenswert", wie sehr er militärische Konflikte anstrebte. Aus heutiger Sicht kann man die Härte und Brutalität seiner Vorgehensweise kritisch sehen. Beachtlich ist in jedem Fall sein Werdegang: Bismarck gehörte nicht zu der Elite, die Macht bekam, seine Herkunft sprach dagegen. Aber aus seinem Talent und dem enormen politischen Instinkt gelang es ihm zu politisieren, Dinge zu schieben, Pläne auf Jahrzehnte zu betreiben und diese zu realisieren.



Lothar Machtan: Man darf Bismarcks Reichsgründung nicht das Unheil aufhalsen, das Deutschland im 20. Jahrhundert auf die Welt gebracht hat. Dennoch sollten wir natürlich nicht die Augen verschließen vor den enormen Defiziten, die dieser Staatsgründung von Anfang an innewohnten: dem Mangel an Demokratie, der Ausgrenzung sogenannten Reichsfeinde, der Ausnahmestellung des Militärs etc. Insofern kann auch der Reichsgründer keine positive Identifikationsfigur für unsere parlamentarische Demokratie sein. Doch er bleibt einer der bedeutendsten Protagonisten des 19. Jahrhunderts.



Sie haben das Drehbuch gemeinsam geschrieben. Wie war die Aufteilung Ihrer Zusammenarbeit?



Dirk Kämper: Durch die digitalen Techniken ist die gemeinsame Arbeit heute relativ simpel. Man kann an gemeinsamen Dokumenten arbeiten. Ich sitze an der belgischen Grenze und Lothar Machtan in Bremen. Man erarbeitet gemeinsam, diskutiert und trifft sich ab und zu, wechselt sich ab, baut Diskussionspunkte ab. Ein Kompromiss ist beim Film aus unserer Sicht schlecht. Man muss diskutieren, damit es nicht unentschieden wird. Das ist der Vorteil einer Koautorenschaft.



Interview: Barbara Gauer

