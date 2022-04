Leben mit Passion

Die letzten Wochen kurz vor der Premiere sind immer stressig für alle Beteiligten. Diesmal ist die emotionale Herausforderung besonders groß, weil die Aufführung wegen Corona vor zwei Jahren verschoben werden musste und das Warten spürbar an den Nerven zehrte. Alle fiebern dem Moment entgegen, den Besuchern aus dem In- und Ausland endlich die neu konzipierte Version präsentieren zu können.



Seit 1634 bringen die Oberammergauer die letzten Tage Jesu auf die Bühne. Der Brauch entstand in einer Zeit, die Parallelen zur jetzigen Coronapandemie hat. Denn damals, um 1630, wütete in Oberammergau die Pest, 84 Einwohner starben innerhalb kurzer Zeit. Damit Gott Krankheit und Tod ein Ende bereite, gelobten die Oberammergauer, alle zehn Jahre die Passion Jesu aufzuführen. Und das funktionierte: 1634 gab es die ersten Passionsspiele, und seitdem starb – der Legende nach – niemand mehr an der Pest-Erkrankung.