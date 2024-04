Letzte Hoffnung Kirchenasyl

Der junge Iraker Mujtaba Ali lebt in einem kleinen Raum neben der Orgel mitten in der Johanneskirche im bayerischen Marktoberdorf. Ohne diese Zuflucht wäre Mujtaba bereits abgeschoben worden. Als Homosexueller in seiner Heimat verfolgt, floh er nach Europa. Doch im EU-Land Bulgarien wurde er wieder Opfer von Gewalt: Schläge durch Polizisten, eingesperrt in einer überfüllten Zelle, kaum Verpflegung und mangelnde Hygiene.



Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, ging er nach Deutschland, um dort seinen Asylantrag zu stellen. Aber nach geltendem EU-Recht muss in dem Land sein Asylverfahren bearbeitet werden, in dem er zuerst erfasst wurde – also Bulgarien. Allein die Vorstellung, wieder dorthin zurückgebracht zu werden, lässt ihn nicht mehr ruhig schlafen. Seine letzte Hoffnung ist das Kirchenasyl, damit Deutschland in sein Asylverfahren eintritt. Er ist dankbar, dass man ihn als Fremden in Marktoberdorf aufgenommen hat. Doch das Leben im Kirchenasyl birgt viele Herausforderungen für ihn und auch für die Gemeinde.