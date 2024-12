Religion – Konflikt oder Frieden?

In Berlin entsteht das "House of One" – ein interreligiöses Friedens- und Bauprojekt mit dem Ziel, den jüdisch-christlich-islamischen Dialog zu fördern. Interkulturelle Zentren oder Einzelinitiativen helfen Menschen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit.



Vermehrt werden Berlins Synagogen zum Ziel antisemitischer Anschläge. Dervis Hizarci leitet seit 2015 die "Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus". In Workshops an Schulen und Universitäten werden Leitfäden zur Orientierung erarbeitet, um jede Art von Hass und Diskriminierung zu überwinden. Die Initiative ist auch in Museen und in der Kulturszene tätig.



Die Bedrohung von Leib und Leben geschieht auch auf islamischer Seite. Dort kommt sie allerdings aus den eigenen Reihen: Die Imamin der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee, Seyran Ateş, steht für einen liberalen Islam. Dafür erhält sie Morddrohungen und muss unter Polizeischutz leben. Trotzdem arbeitet sie weiter – sowohl für den inner- als auch den interreligiösen Dialog.



Wie sich Ressentiments zwischen Religionen abbauen lassen, zeigen der Israeli Oz Ben David und der Palästinenser Jalil Debit. Seit Jahren pflegen sie eine intensive Freundschaft und betreiben das Restaurant "Kanaan" am Prenzlauer Berg mit jüdisch-palästinensischen Speisen. Der Überfall der Hamas auf Israel hätte sie fast auseinandergebracht. Doch sie wollen weiter für den Frieden zusammenarbeiten. Regelmäßig laden sie Schulklassen ein und erleben: Begegnung und gemeinsam essen kann Hass überwinden.



Religiöse Vielfalt fördert auch das "Interkulturelle Zentrum Genezareth" in Neukölln. Pfarrerin Juni Hoppe pflegt dort ein multireligiöses Netzwerk und begleitet Kirchengemeinden in deren interreligiösen Begegnungen. Beim Pop-up-Hochzeitsfestival steht sie mit ihren muslimischen und jüdischen Kollegen Paaren zu Seite, die sich eine interreligiöse Segnung wünschen.