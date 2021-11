Der Baikalsee ist aber nicht nur ein landschaftlicher Hochgenuss, sondern vor allem ein See der Superlative: Kein See der Erde ist tiefer, älter oder fasst mehr Wasser. Der Baikalsee beherbergt 20 Prozent allen Süßwassers der Erde, was vor allem an seiner immensen Tiefe von bis zu 1.600 Metern liegt – die er wiederum seiner Lage zwischen zwei Kontinentalplatten zu verdanken hat. Mit einer Fläche von knapp 32.000 Quadratkilometern ist er außerdem fast 60-mal größer als unser größtes heimisches Trinkwasserreservoir, der Bodensee.



In beeindruckenden Bildern und Luftaufnahmen präsentiert die Dokumentation "Winterreise an den Baikalsee" den Zuschauern die "blaue Perle Sibiriens", die in der kalten Jahreszeit eine ganz besondere Magie versprüht. Die Bilder werden durch Animationen ergänzt, die Superlative begreifbar werden lassen und dem Programm neben den unvergleichlichen Bildern eine zusätzliche Erzählebene liefern.