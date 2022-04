Sarah holt Jugendliche aus der Corona-Depression

Keine Freunde treffen. Kein Spaß im Sportverein. Kein strukturierter Schulalltag. Gerade bei Jugendlichen gerät durch die Corona-Maßnahmen das Seelenleben völlig durcheinander. Viele Jugendliche erkranken an Depressionen, Angststörungen oder Magersucht. In solchen Fällen hilft Sarah Holzheimer. Sie arbeitet in einer Spezialklinik in Bad Kissingen: eine Psychiatrie für 14-27-Jährige. Ihre Patientin Julia hat bereits sieben Monate hier auf Station verbracht. Die Diagnose: Depressionen, verstärkt durch den Lockdown. Sarah versucht mit verschiedenen Therapieansätzen an das Mädchen heran zu kommen.