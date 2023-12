Von Meran nach Venedig

In einem Oldtimer geht seine Reise weiter zur schönsten Panoramastraße am Gardasee, der "Strada della Forra", auch als "James-Bond-Straße" bekannt. Am Gardasee besucht er zudem das prominente Ehepaar Judith Williams und Alexander-Klaus Stecher, das seine Ferien gern an diesem, auch bei Deutschen so beliebten See verbringt. Gemeinsam mit ihnen geht es zu den berühmtesten Plätzen Veronas.