Ein Spitzenkoch, ein Hobbykoch, ein Menü

Franz Keller bei seinen Rindern auf dem Hof

Der Spitzenkoch ist ebenfalls geflüchtet - aber auf eine andere Art als Ghaith Henki. An seine Anfänge erinnert er sich noch genau: "Ich bin in einer Küche aufgewachsen, in einer Gasthaus-Küche. Es gab kein Wohnzimmer, ich habe dort meine Schulaufgaben gemacht, ich habe erzählt, was im Kindergarten los war." Koch ist er geworden, weil er es musste. "Mein Vater hat gesagt: 'Du wirst Koch', und ich habe es nicht bereut bis heute, ich würde es wieder tun. Auch freiwillig dann schon." Dennoch: Nach seiner Koch-Lehre streitet er sich mit dem dominanten Vater über die Ausrichtung des Familienunternehmens. Er flieht unter anderem viereinhalb Jahre nach Frankreich, geht bei Kochlegenden wie Jean Ducloux, Paul Lacombe und Paul Bocuse in die Lehre.