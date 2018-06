So, wie Du bist

"Mein Körper meine Entscheidung" sagt Youtuberin Fritzi, 26. Sie bezeichnet sich selbst als asexuell. In einer übersexualisierten Gesellschaft, die mit Potenz und Sex wirbt, teilt sie selbstbewusst mit der Internetgemeinde, dass sie kein Bedürfnis nach Geschlechtsverkehr hat: "Es ist in Ordnung, so viel Sex zu haben, wie man möchte. Aber genauso muss es o.k. sein, keinen Sex zu haben."



Es entsteht ein lebendiger Austausch über Rollenmuster, den Weg von Frau zu Mann und die simple Frage, ob Größe wichtig ist. Samuel macht seine Männlichkeit nicht am Genital fest. Doch durch den individuell angepassten Silikonpenis, mit dem er auch Geschlechtsverkehr haben kann, ist da jetzt endlich etwas, was in seiner Fantasie immer schon da hingehörte.