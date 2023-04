planet e.: Abenteuer Arktis

Die Zukunft der Arktis kann niemandem egal sein. Der Verlust des Eises in und um Grönland lässt die Meeresspiegel steigen und könnte die Welt verändern. Diese noch eisige Welt hat Polarforscher Arved Fuchs zu seinem Lebensmittelpunkt gemacht und wurde so zu einem der weltweit bekanntesten und anerkanntesten Arktis-Experten. Auf seinen ersten Reisen suchte er nur das Abenteuer, doch über die Jahre wurde er zum unfreiwilligen Zeugen der dramatischen Klimaveränderungen.



Immer wieder bricht er auf in die Welt der Gletscher und Eismeere. Seine aktuelle Expedition führt ihn über Island nach Grönland. An Bord seines Schiffes "Dagmar Aaen" befindet sich eine Crew von erfahrenen Seebären und blutigen Anfängern. Darunter auch die Agrarwissenschaftlerin Marie Zingsheim von der Uni Bonn. Über die Bücher im Regal ihres Vaters hat sie von Arved Fuchs erfahren und sich auf die Spuren des Polarforschers begeben. Über ein Auswahlverfahren schaffte sie es, Teil der Crew zu werden. Auf engstem Raum müssen sich die Crewmitglieder beweisen. Kaum Privatsphäre und ständiger Seegang lassen die Reise zu einem echten Abenteuer werden.



Doch ein dramatisches Ereignis vor der Küste Islands stoppt die Expedition plötzlich. Als Kapitän Arved Fuchs schwer erkrankt, bekommt Marie Zingsheim den Auftrag, die Reise allein fortzusetzen. Vom Schiff wechselt sie ins Flugzeug, dann in den Helikopter. Ziel ist einer der einsamsten Orte der Welt: Ittoqqortoormiit – die nördlichste Siedlung Grönlands.



Die Wissenschaftlerin kommt in eine Welt, die sich aktuell dramatisch verändert. Sie trifft Eisbärenjäger und völlig unverhofft eine deutsche Orgelspielerin. Während immer mehr junge Menschen die Siedlung verlassen, stehen die anderen Bewohner vor einer völlig neuen Herausforderung: dem Massentourismus. Seit es im Sommer kein Meereis vor dem Dorf gibt, entdecken auch die Kreuzfahrttouristen die Arktis als Reiseziel und stellen das Leben der Grönländer auf den Kopf.