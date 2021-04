planet e.: USA und neuer Klimaschutz

Mackenzie Smith ist Methangas-Jägerin, sie nimmt das "planet e."-Team mit in das Permian Basin, das Herz der texanischen Öl- und Gasindustrie. In einem kleinen Flugzeug fliegt sie über die Förderstätten und dokumentiert, wie viel Methan durch Lecks bei der Brennstoff-Gewinnung in die Atmosphäre austritt. Das Gas treibt die globale Erwärmung viel stärker voran als Kohlendioxid (CO2). Wie soll der Methan-Ausstoß hier nur gestoppt werden?



Landwirtschaft ist der zweitgrößte Industriezweig in Texas, der Bundesstaat ist der größte Rinder-Produzent der USA. Die Nunn-Familie betreibt ihre Farm seit über hundert Jahren nahe der mexikanischen Grenze. Dürre und unberechenbare Wetterfronten - was tun, wenn das Wetter die wirtschaftliche Zukunft bedroht, getrieben vom Klimawandel, zu dessen Abschwächung eine Abkehr von der Fleisch-Produktion dringend notwendig wäre?



In Texas gehört ein großes Auto nach wie vor zum Way of Life. Die größten SUV – der Suburban und der Yukon – werden von General Motors in der Nähe von Dallas produziert. Wie ernst nimmt der Konzern den Umstieg auf Elektroautos?



Kein Bundesstaat produziert so viel Windenergie wie Texas, technische Fachkräfte werden händeringend gesucht. In einer Zeit, in der traditionelle Berufe in der alten Öl- und Gasindustrie verschwinden, bauen immer mehr junge Texaner auf eine Karriere als Service-Techniker für Windkraftanlagen. Wie zukunftssicher sind die neuen Jobs?



Beispiel Texas: Drastisch und stellvertretend für die gesamten USA zeigen sich hier die enormen Herausforderungen, aber auch die unendlichen Chancen der neuen US-Klimapolitik.