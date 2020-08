planet e.: Waschbär, Nutria, Halsbandsittich

Oft haben Menschen fremde Arten in die neue Umgebung gebracht, oft versehentlich, manchmal auch absichtlich. Über die Effekte dieser tierischen Exoten auf heimische Arten und das Ökosystem ist oft wenig bekannt. Das jedoch ändert sich. Seit etwa zehn Jahren ist die Pazifische Felsenkrabbe im Nordfriesischen Wattenmeer etabliert. Sie lebt hier in Dichten von bis zu 300 Individuen pro Quadratmeter. Was bedeutet das für das maritime Ökosystem? Forscher des Alfred-Wegener-Instituts wollen das herausfinden.



Halsbandsittiche fühlen sich in Städten am Rhein ganz besonders wohl. Die kleinen grünen Papageien haben sich an das Leben in Großstädten angepasst - und werden dort zur Plage. Hunderte der Vögel veranstalten jeden Abend und jeden Morgen ein lautes Konzert, ihr Kot sorgt regelmäßig für Ärger.



Den gibt es auch in Bremen, denn Nutrias bauen ihre Behausungen sehr gern in den Deichen, die die Stadt vor Hochwasser schützen. So zahlreich wie die Waschbären sind sie noch nicht. Waschbären bringen es auf rund eine Million Exemplare. Die possierlichen Tiere lieben die Eier von Vögeln, auch von geschützten Bodenbrütern. Jeder Waschbär vertilgt allein davon laut Untersuchungen mehr als 1000 pro Jahr.



Exotische Bereicherung oder Verdrängung wichtiger heimischer Tierarten? Die Diskussion darüber nimmt an Schärfe zu. Einerseits wird die Bekämpfung und Ausrottung verlangt, andererseits die Duldung mit Blick auf den Tierschutz.



"planet e." zeigt die Hintergründe im Umgang mit fremden Tierarten: Eingreifen um jeden Preis - oder ist es Zeit für mehr Gelassenheit?