Wenn die Wälder brennen

Velaux in der Nähe von Marseille. Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht vor lodernden Flammen. Feuerwehrleute springen heraus, versuchen mit aller Kraft, das Feuer in den Kronen der riesigen Bäume zu löschen. In diesem Fall sind die Bäume aus Metall, das Feuer lässt sich per Schalter beenden. Eine Übung für den Ernstfall auf Europas einziger Waldbrandsimulationsanlage. Christoph Lamers vom Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen ist zu Besuch. Aus sicherer Distanz beobachtet er die Übung. Denn auch in Deutschland brennt der Wald immer öfter. Über 1500 Waldbrände wurden zum Beispiel allein im Jahr 2019 gemeldet.



Noch aber ist der südeuropäische Raum am stärksten betroffen. In der griechischen Gemeinde Mati nordöstlich von Athen starben 2018 innerhalb einer Stunde über 100 Menschen in den Flammen. Forscher vom Institut für mediterrane Ökosysteme erarbeiten Konzepte, um künftig solche Katastrophen zu verhindern.



"planet e." zeigt die verheerenden Auswirkungen großer Waldbrände auf die Ökosysteme und fragt nach Maßnahmen, um die Bevölkerung der gefährdeten Regionen effektiv zu schützen.