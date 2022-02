planet e.: Zweite Chance für Innenstädte

Echtes Leben gegen virtuelle Einfalt: So etwa könnte man die Leitlinien der neuen Stadtplaner beschreiben. Konsum-Monotonie war gestern. Gesucht: pfiffige Start-ups, die zwar auch ihre Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, aber gleichzeitig die Innenstädte erlebbar machen. Zum Beispiel durch kulturelle Angebote. Auch neue Vertriebswege spielen eine wichtige Rolle. Ferngesteuerte Lieferroboter und -drohnen sollen den Menschen ihre Einkäufe bequem nach Hause bringen. Und was spricht dagegen, in ein altes Großkaufhaus eine Akademie einziehen zu lassen – mitten in der Stadt?



"planet e." geht auf die Suche: Was unternehmen Stadtplaner, um unseren Innenstädten eine zweite Chance zu geben?