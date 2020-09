Der Blogger, Autor und Journalist mit dem markanten roten Iro, Sascha Lobo, gilt als Vordenker, was Netzthemen angeht. In seinen Texten befasst er sich zumeist mit dem Internet und dem Einfluss, den Technologie und Digitalisierung auf die Gesellschaft haben. Während er sich in seinem ersten Social Factual bei ZDFneo, „Manipuliert“, mit der Möglichkeit der Manipulation der User im Netz und den damit verbundenen Risiken befasst hat, beschäftigt er sich in „Radikalisiert“ nun vornehmlich mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien und der häufig daraus resultierenden Radikalisierung von Nutzer*innen.