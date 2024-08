Die unterschätzte Klimachance

Doch der effizienteste CO2 Speicher an Land sind die Moore. Obwohl sie nur drei Prozent der Fläche bedecken, binden die Welt-Moore doppelt so viel CO2 wie alle Wälder der Erde zusammen. Aber in Deutschland haben wir etwa 95 Prozent der Moore trockengelegt. Wie kann eine Renaturierung gelingen?



Nicht nur an Land brauchen wir natürliche Helfer: Die größte Kohlenstoff-Senke der Erde sind die Meere. Sie binden rund einen Drittel der menschengemachten Emissionen – ein unverzichtbarer Puffer in der Klimakrise. Keine technische Errungenschaft kann da mithalten. Auch hier können wir anpacken – Aufforstung geht unter Wasser ebenso wie an Land. Forschende entwickeln neue Wege, um Seegraswiesen anzupflanzen.