An der Universität in Braunschweig gehen Forschende noch einen Schritt weiter: hier nimmt man unter die Lupe wie Lernen funktioniert. In welchen Teilen des Gehirns entfaltet sich Intelligenz und welchen messbaren Einfluss haben Smartphone und Co. dort auf die Neuronen. Macht uns der digitale Konsum wirklich dümmer?

Serien wie „Big Bang Theory“ spielen mit dem Klischee, dass Intelligenz-Überflieger Nerds sind mit sozio-emotionaler Inkompetenz. Wieviel Wahrheit steckt in diesem Mythos? Auf welche Kompetenzen legt man in der Arbeitswelt wirklich wert? Und was ist für unsere Gesellschaft in Zukunft relevant?