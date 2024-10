... und wie wir den Hunger der Welt besiegen

Die vertikale Landwirtschaft ermöglicht eine Nahrungsmittelproduktion, die völlig von der Natur entkoppelt ist. Wie in einer Fabrik wächst hier Gemüse auf mehreren Etagen und engstem Raum bei künstlichem Licht und optimalen Temperaturen. Geerntet wird ganzjährig. Nichts wird dem Zufall überlassen, deshalb wird in der „Gemüse-Fabrik“ auch alles möglichst steril gehalten, um keine Krankheiten oder Schädlinge einzuschleppen.



Jetzt wagen sich Forschende auch an Getreide heran: Weizen soll in Zukunft auch in den Indoor Farmen gedeihen. Das wäre ein großer Fortschritt für die Ernährung der Welt. Allerdings, so einfach ist es nicht, die geeigneten Weizenpflanzen zu finden und für sie optimale Bedingungen zu schaffen. Und dann wäre da noch das Problem mit dem riesigen Energieverbrauch…