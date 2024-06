Abenteuer Amazonien - Expedition in den Regenwald

Untersucht wird, was mit dem Regenwald geschieht, wenn mehr Kohlendioxid durch die Klimakrise eingetragen wird. Anja und ihre Kolleginnen untersuchen seit zehn Jahren Blätter von Regenwaldbäumen bis zu einer Höhe von 40 Metern. Sie nehmen an, dass die Bäume in Zukunft durch mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre auch mehr Zucker produzieren. Wie wirkt sich das auf Bäume und Boden aus? Verändert sich das regionale und kontinentale Klima? Was passiert mit dem Wasserkreislauf der ganzen Region und dem der Welt? Durch das Speichern von großen Mengen an Kohlendioxid aus der Atmosphäre könnte der Regenwald dazu beitragen unser globales Klima abzukühlen.