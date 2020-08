Abenteuer Freiheit - Unterwegs am Polarkreis

"Wir sind Ellen und Jonas und haben bis vor Kurzem eine vierjährige Weltreise mit unserem rollenden Zuhause, einem Land Rover Defender, genannt "Rakete", gemacht. Über Russland, die Mongolei und China sind wir bis nach Südostasien gefahren. Lange verweilten wir in Laos, Kambodscha, Thailand, Malaysia und Indonesien. Schließlich verschifften wir unser Reisegefährt nach Australien, wo wir weitere eineinhalb Jahre das Outback unsicher machten. Nun sind wir zurück in Deutschland, wo wir uns auf einem Berg im Thüringer Wald niedergelassen haben. Doch damit ist unsere Reise nicht vorbei, sondern nur die eine. Langzeitreisen, wenn auch nicht am Stück, wird weiterhin ein wichtiger Bereich in unserem Leben bleiben. Zum Glück befinden wir uns mitten auf einem Kontinent mit vielen spannenden Ländern und Kulturen, atemberaubenden Landschaften und abenteuerlichen Reisezielen: Europa. Einen Teil der großen weiten Welt konnten wir bereits erleben. Nun wollen wir entdecken, was bei uns noch so vor der Haustür liegt. Nach einem Jahr Reisepause machen wir den Anfang in Skandinavien."