Abenteuer Karibik

Juliane Damm wurde 1988 in Zwickau geboren. Im Jahr 2010 absolvierte sie ein Bachelorstudium der Biologie an der Universität Leipzig. 2011 begann sie sowohl mit dem Masterstudium der Biologie als auch mit dem Bachelorstudium der Kulturanthropologie an der Universität Leipzig. Nach einem mehrmonatigen Forschungsaufenthalt in Buenos Aires, hatte sie die Gelegenheit in Bolivien und Ecuador die Arbeit von verschiedenen Auswilderungsprojekten kennenzulernen. Dabei wurde sie zum ersten Mal von der unglaublichen Intelligenz und dem komplexen Sozialverhalten der Kapuzineraffen in den Bann gezogen. Ihre Abschlussarbeit zu hormonellen Korrelaten von akutem Stress bei wilden Weißschulterkapuzineraffen fertigte sie 2014 am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie an. 2016 begann sie ihre freiwillige Forschungsassistenz im Proyecto de Monos Lomas Barbudal, Costa Rica, geleitet von Susan Perry, Professorin für Anthropologie an der University of California, Los Angeles, USA. Im selben Jahr schloss sie ihr Zweitstudium der Kulturanthropologie mit einer Arbeit über kulturanthropologische Beiträge zum Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt ab.



Was ist die wichtigste Erkenntnis bei der Erforschung der Weißschulterkapuzineraffen in Costa Rica?



Wenn man ein Jahr lang mit wilden Weißschulterkapuzineraffen lebt, deren Alltag - ihre Freuden, ihre Sorgen, ihre turbulenten Beziehungen - miterlebt, beginnt man zu erkennen, dass in den Wäldern unserer Erde, fernab unserer westlichen Wahrnehmung, nicht-menschliche Leben gelebt werden, von denen ein jedes in seiner ganzen Fülle und seinem Sinn existiert und wichtiger Teil einer größeren, natürlichen Gemeinschaft ist. Im Hinblick auf die Auswirkungen des Klimawandels und der Umweltzerstörung haben wir also nicht nur Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen, die noch nicht für sich sprechen können, sondern auch gegenüber all den Möglichkeiten nicht - menschlichen Lebens, das sich in unserer Gesellschaft selbst kein Gehör verschaffen kann.



Was macht für Sie den Reiz einer solchen Expedition aus?



Ich denke, der Reiz einer solchen außergewöhnlichen Erfahrung ist es, dass sie alles Gewöhnliche in Frage stellen kann. Dass das, was man immer für geltend gehalten hat, plötzlich eine neue Perspektive bekommt. Sei es der Forschungsgegenstand selbst, die Forschung und ihre Methode an sich, oder die Position von einem selbst, als Forscherin in der Gesellschaft.



An welchem Ort würden Sie gern einmal forschen?



Sicherlich will ich noch sehr viele Orte dieser Welt kennenlernen – am liebsten alle, wenn dafür ein Leben reichte, aber nicht primär, um dort zu forschen, sondern vielmehr um lokale Zusammenhänge, die mich interessieren und beschäftigen, besser zu verstehen. Besonders interessieren mich Orte in Afrika südlich der Sahara und in Asien. Die Frage nach Forschung an anderen Orten möchte ich jetzt an dieser Stelle unbeantwortet lassen, da mir gerade meine Zeit in Costa Rica deutlich gezeigt hat, dass die meisten Forscher und Akademiker dieser Welt diese Frage nicht mit der gleichen Leichtigkeit beantworten könnten, wie ich es könnte. Das beschäftigt mich in meiner Rolle als Forscherin sehr und deswegen lasse ich dem hier Raum.

