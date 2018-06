Abenteuer Südsee

Die Terra X „Abenteuer-Reihe“ bringt es mit sich, viel zu fliegen, auch mit ungewöhnlichen Maschinen – aber Angst hatte ich nie. Auch nicht, als ich im indonesischen Jayapura in eine „Pilatus Porter“ der AMA Airlines, einer von Missionaren geründeten Fluggesellschaft, stieg. Mit Gottvertrauen, versteht sich.



Doch als wir über den wolkenverhangenen Bergen West-Neuguineas schweben, sagt unser Protagonist Wulf Schiefenhövel ganz unvermittelt, dass es immer ein Abenteuer sei, hierher zu kommen. Obendrein sei das Wetter nicht gut, die Sicht schlecht und überhaupt würden in dieser Region sehr viele Flugzeuge abstürzen. In diesem Moment setzt der Pilot zur Landung an und erst jetzt realisieren wir, worauf wir uns eingelassen haben: Die Piste ist eine von Regen aufgeweichte Landebahn aus Gras, an deren Ende kein Terminal steht, sondern ein Bergrücken, auf den wir jetzt direkt zurasen.



Angst, zum ersten Mal empfinde ich wirklich Angst in einem Flugzeug und denke bei mir, das war`s oder zumindest wo wirst du sein, wenn du wieder aufwachen solltest. Da reißt der Pilot die Maschine herum und wir kommen zum Stehen. Schweißausbrüche und Erleichterung, große Erleichterung.

Das Abenteuer Neuguinea kann beginnen.



Im Nu wird unser Flieger von unzähligen kleinwüchsigen Menschen umringt – es sind Angehörige vom Stamm der Eipo. Eine Volksgruppe in Neuguinea, die hier in 1500 Meter Höhe mehr oder weniger vollkommen abgeschieden von der Außenwelt lebt. Fast das gesamte Dorf ist gekommen um uns, aber vor allem Wulf Schiefenhövel zu empfangen.



Vor rund 40 Jahren hat der Anthropologe aus München gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern den Stamm der Eipo entdeckt. Damals lebten die Menschen noch wie in der Steinzeit und praktizierten Kannibalismus. Heute besitzen sie Computer und Handys, wenn auch nur wenige.



Wulf Schiefenhövel kann kaum einen Meter gehen, ohne dass ihm jemand um den Hals fällt, ihn anfasst oder auf ihn einredet. Ein Bild, das sich die kommenden Tage bei unseren Dreharbeiten ständig wiederholen wird. Auch wir werden gedrückt und geherzt – aber nicht bedrängt. Die Eipo, so erklärt uns der Anthropologe, sind ein sehr emotionales und herzliches Volk. Ständiger Körperkontakt gehört zu ihrer Kultur.



Unsere Unterkunft, ein massives Holzhaus, liegt mitten im Dorf, gut einsehbar für jedermann. Kinder, Frauen, ältere Männer, einfach alle machen es sich daher gleich nach unserer Ankunft vor unserer neuen Bleibe gemütlich. Jede Kiste, die wir ins Gebäude tragen, wird befühlt und bestaunt. Und wir staunen nicht schlecht, als wir uns drinnen umsehen: Die Ausstattung ist rudimentär. Als Betten dienen dünne Matratzen, die wir auf den nackten Holzboden legen. Als Dusche fungiert ein Bottich mit kaltem Wasser, dass wir uns allmorgendlich über den Kopf gießen, und in der Küche wird ein Gaskocher unser wichtigstes Utensil. Statt “all-inclusive”, haben wir “do it yourself” gebucht.

Zum Glück hat Wulf Schiefenhövel genügend Lebensmittel im Gepäck. Und die gastfreundlichen Eipo bringen uns täglich allerlei Essbares vorbei. Kartoffeln, Fische oder Taro, eine Wurzelart, die dem Stamm als heilige Frucht gilt. Eins steht jedenfalls fest: Verhungern werden wir hier nicht.



Überhaupt das Essen. Kurz nach unserer Ankunft entscheidet der Dorf Chef ein großes Festmahl für Wulf Schiefenhövel und seine Gäste, also uns, auszurichten. Einzige Bedingung: Die Gäste, also wir, mögen doch bitte die Kosten von zwei Schweinen, die bei solchen Anlässen üblicherweise zubereitet werden, übernehmen. „All-inclusive“ geht tatsächlich anders, aber selbstverständlich zeigen wir uns großzügig, und so wird wenig später die Sau durchs Dorf getrieben.



Und wie aus dem Nichts steht plötzlich ein kräftig gebauter Eipo, nur mit einem Penisschutz bekleidet, neben uns und legt mit Pfeil und Bogen auf das Schwein an. Willkommen in der Steinzeit.

Das sorgfältig zerlegte Tier wird dann wie vor 1000 Jahren in einem Erdofen gegart. Stunden später beginnt der Festschmaus. Und damit mein Problem: Bei den Eipo ist es nämlich Sitte, dass die Gäste als Erste von den Innereien kosten dürfen. Dieser Brauch war mir, aufgrund meiner Vorbereitung auf diesen abenteuerlichen Dreh durchaus bekannt, und ich hatte mich vor diesem Moment deutlich mehr gefürchtet, als vor dem Flug. Aber als hätte er es geahnt, springt mir Wulf Schiefenhövel zur Seite. Da es seit einiger Zeit kräftig geregnet hatte, glich der Festplatz einer Schlammwüste - und so entschied er kurzerhand in unserem Haus zu speisen, bedankte sich höflich für die uns zugedachten Leckereien und bedeutete uns zu gehen. Noch nie war ich so froh, mich einfach nur an ein wenig Wurzelgemüse zu laben, an Taro, dieser heiligen Speise.





