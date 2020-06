Abenteuer Vietnam

Seit mehr als 20 Jahren erforscht der Genetiker des Deutschen Primatenzentrums Göttingen vietnamesische Affen, wie den Cát -Bà-Langurin der berühmten Hạ-Long-Bucht. Von dem Affen mit dem Goldschopf gibt es nur noch 66 Tiere. Christian Roos ist sich sicher, wenn Forscher eine so stark bedrohte Art retten wollen, müssen sie mehr über die Lebensweise ihrer Schützlinge herausfinden.



"Man dachte immer, dass Cát-Bà-Languren und andere Languren, die in Kalksteingebieten leben, vom Menschen in diese unwirtlichen Gebiete zurückgedrängt worden sind und dass sie vorher in Regenwäldern gelebt haben. Die Genetik hat aber jetzt gezeigt, dass die Tiere sehr gut an Kalk, an Kalzium, angepasst sind."