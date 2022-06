Das Uhrwerk des Lebens - Geschichte der Kindheit

Der Historiker Philippe Ariès sagt, dass Kindheit ein historisches Phänomen und keine natürliche Gegebenheit sei. Wie sieht die Forschung seinen Leitsatz heute?

Kinder sind beides. Selbstverständlich weisen sie Eigenschaften und Bedürfnisse auf, die an ihr biologisches Alter gebunden sind. Darüber hinaus aber war und ist Kindheit immer auch eine soziale und kulturelle, oft religiöse Konstruktion, denkt man etwa an die Gotteskindschaft – ein Konzept, das nicht auf die christlichen Religionen beschränkt ist. Wir können aber sagen, dass sich die Vorstellung von Kindheit in der Moderne auf die Frage nach Alter und Geschlecht verengt hat – das bedeutet eine Verarmung in der Art und Weise, wie Kinder gesehen werden.



War es früher oder ist es heute besser ein Kind zu sein?

Als Kindersoldat macht es keinen Unterschied, als versklavtes oder leibeigenes Kind auch nicht. Beides gibt es heute und gab es früher. Es hängt also davon ab, unter welchen Umständen Kinder geboren und wie sie sozialisiert werden und wurden. Deswegen ist es so wichtig, und das ist die zentrale Lehre aus der Geschichte, aus dem Blickwinkel der Kinder zu denken und nicht vom Standpunkt ihrer möglichen Verwertbarkeit als Arbeitskräfte oder Ehefrauen her.



Wie hat sich im Laufe der Jahrhunderte die Welt der Kinder verändert?

Gravierend, doch nicht alles ist besser geworden: Kinder waren nie kleine Erwachsene, sondern Kinder wurden immer und in jeder Kultur als eigene, spirituelle Wesen gesehen – mit Spielzeug, kindgerechten Möbeln – und wenn es nur kleine Schlafteppiche waren. Auch gibt es in fast jeder Sprache Begriffe für Kinder. Sicher, Kinderzimmer sind eine Erscheinung der bürgerlichen Moderne. In einem mittelalterlichen Hof hätte es keinen Sinn gemacht, Kinder in ein eigenes Zimmer zu stecken. Zu groß war die Gefahr, falls es brennt, der Blitz einschlägt oder das Vieh rebelliert.



Auch in adligen und königlichen Haushalten oder Höfen sollten Kinder nie allein in einem Zimmer sein – die sogenannten Kinderhöfe oder Kindertrakte dienten der Beschäftigung mit Kindern in eigenen Räumlichkeiten. Entscheidend scheint mir die Verengung auf die Vater-, Mutterbindung zu sein, die mit der Genese der bürgerlichen Gesellschaft einhergeht. Wo davor Nachbar*innen, Spielgefährt*innen, Mägde, Knechte, andere Kinder, Taufpaten et cetera die Erziehungs- und Sozialisationsgemeinschaft bildeten, stehen in der westlichen Moderne die Eltern an erster Stelle. Das ist eine Verengung, deren angebliche Fortschrittlichkeit und Unausweichlichkeit derzeit in den Geschichts- und Kulturwissenschaften, die kulturvergleichend arbeiten, diskutiert wird.



Jede Epoche hat ein anderes Konzept von Kindheit. Was brauchen Kinder, um für das Leben gewappnet zu sein?

Unentbehrlich sind Zuwendung, emotionale und physische Fürsorge, möglichst friedliche Bedingungen, um die Versorgung zu gewährleisten. So viel lässt sich wohl für alle Epochen sagen, insbesondere auch für unsere Gegenwart. Viel zu selten sind diese Bedingungen erfüllt.



Was brauchen Kinder für eine glückliche Kindheit?

Glück ist relativ. Für ein leibeigenes Kind bedeutete es vielleicht Glück, nicht mit sieben Jahren auf einen anderen Hof verdingt zu werden. Für ein Söldnerkind im 30-jährigen Krieg bedeutete Glück zu überleben und vielleicht sogar eine Schule fernab vom Krieg und den Eltern zu besuchen. Für eine elfjährige Königstochter im 15. Jahrhundert konnte es ein Glück sein, nicht bereits verheiratet zu werden. Für die Königstochter selbst war es aber unter Umständen entscheidend, erfolgreich verheiratet werden zu können. Ebenso schätzte sich eine siebenjährige Theologentocher vielleicht glücklich, in ein Kloster geschickt zu werden und der Gefahr der frühen, anonymen Verheiratung zu entgehen. Das leibeigene Kind sah in seiner Tätigkeit auf einem fremden Hof eventuell ebenfalls eine sinnvolle, verdienstvolle Aufgabe. Glück ist eine Erfindung des 18. Jahrhunderts. Noch 1734 schreibt der Zeller, das Universallexikon, das Glück käme von Gott.



Die Fragen stellte Claudia Moroni