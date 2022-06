Das Uhrwerk des Lebens - Geschichte des Alters

Alt zu sein gilt als das letzte Abenteuer des Lebens. Wann ist man eigentlich alt?

Historisch betrachtet kommt dem chronologischen Alter eine große Bedeutung zu. In der Gerontologie gelten die 60- bis 85-Jährigen als sogenannte "junge Alte", während die über 85-Jährigen als "alte Alte" (Hochbetagte) beschrieben werden. Die Frage, die sich allerdings stellt, ist, ob es noch zeitgemäß ist, das chronologische Alter zur Klassifikation von alt und jung zu verwenden, oder ob es nicht sinnvoller wäre, den individuellen Gesundheitszustand in Betracht zu ziehen. Denn die Heterogenität innerhalb des gleichen chronologischen Alters ist bisweilen enorm – ein 70-Jähriger, der noch Marathon läuft, kann einem 70-Jährigen, der pflegebedürftig und immobil ist, gegenüberstehen. Eine Vision ist es daher, in einer altersirrelevanten Gesellschaft zu leben, das heißt in einer Gesellschaft, in der das chronologische Alter per se keine Bedeutung mehr hat.



Was ist Ihrer Meinung nach die individuell größte Herausforderung am Älterwerden oder am alt sein?

In einer Gesellschaft, die von einer Anti-Aging-Haltung durchzogen ist, ist es vermutlich die größte Herausforderung, das Alter(n) als eine Phase der Gewinne und Verluste zugleich zu betrachten. Häufig überwiegen die Verluste in der eigenen Wahrnehmung, und dies motiviert, gegen das vermeintliche Alter(n) anzukämpfen. Hier eine gesunde Haltung zu entwickeln, die es ermöglicht, die mit dem Alter einhergehenden Veränderungen zu akzeptieren bei gleichzeitiger Würdigung der Chancen und Gewinne, die das Alter(n) mit sich bringt, ist wichtig für gelingendes Altern.



Sozialforscher haben herausgefunden, dass im Alter die Furcht wächst, als nicht mehr ebenbürtig respektiert zu werden. Wie schätzen Sie das ein?

Die größte Sorge, die Menschen mit dem Alter(n) verbinden, ist die Angst vor Autonomieverlust und damit einhergehender Abhängigkeit von anderen. Daher haben viele ältere Menschen den Wunsch, so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Häuslichkeit zu führen. Dies ist absolut unterstützenswert, und wir sollten als Gesellschaft dazu beitragen, dass Teilhabeangebote für ältere Menschen bestehen, in denen sie Selbstständigkeit und Autonomie leben können. Gerade bei älteren Menschen mit Erkrankungen, die dies auf den ersten Blick erschweren, ist es umso wichtiger, dass Angehörige, Behandelnde und das Umfeld darauf achten, so viel Selbstbestimmung wie möglich zu gewährleisten. Negative Altersbilder, die ältere Menschen als hilfsbedürftig stilisieren, sind hier kontraindiziert und verstärken solche Ängste.



Sind ältere oder alte Menschen seelisch verletzlicher als junge?

Obwohl das Alter(n) mit einer Reihe negativer Veränderungs- und Abbauprozesse verbunden ist (zum Beispiel Abnahme körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit, Verlusterfahrungen und dergleichen), nimmt das Wohlbefinden im Alter deutlich zu. Dies wird als Wohlbefindensparadox bezeichnet und wird dadurch erklärt, dass ältere Menschen sich bewusst eher positiven Reizen zuwenden, während jüngere Menschen mehr negative Informationen verarbeiten. Durch den als begrenzt erlebten Zeithorizont, nutzen ältere Menschen erfolgreicher Emotionsregulationsstrategien, die Wohlbefinden fördern.



Darüber hinaus verbergen sich hinter dem Begriff "gesundes Altern" Strategien, die es ermöglichen, trotz der altersbedingten Abbauprozesse zufrieden zu leben und psychisch gesund zu bleiben. Denn den älteren Menschen, denen es gelingt, die altersbedingten Veränderungen zu akzeptieren und proaktiv in ihren Alltag integrieren (beispielsweise durch Anpassung von Zielen, durch Annahme von Hilfs- und Unterstützungsangebote, wenn sie nötig sind), altern gesünder als Menschen, die gegen das Alter ankämpfen. Demnach sind ältere Menschen per se nicht seelisch verletzlicher als jüngere. Im Gegenteil: Viele Ältere nutzen erfolgreich Strategien gesunden Alterns.



Die Sehnsucht nach ewiger Jugend ist ein Menschheitstraum. Welche gesellschaftlichen Auswirkungen hätte es, wenn das durchschnittliche Lebensalter immer weiter steigen würde?

Wir leben in einem Zeitalter, in dem durch medizinischen Fortschritt die Lebenserwartung sowie die Lebensqualität stetig gestiegen sind. Der Begriff des demografischen Wandels bildet ab, dass sich die Bevölkerungszusammensetzung in unserer Gesellschaft verändert – und zwar in Richtung einer alternden Gesellschaft. Menschen werden heute älter und durch die medizinischen Möglichkeiten bleiben viele länger gesund als noch vor einigen Jahrzehnten. Gerade die Aufrechterhaltung von Gesundheit stellt eine große Chance der längeren Lebenserwartung dar. Demgegenüber steht allerdings, dass negative Altersbilder den öffentlichen Diskurs stark prägen.



So werden älteren Menschen eher negative Eigenschaften zugeschrieben als jüngeren, und es überwiegt die Skepsis, ob sich dies und das bei älteren Menschen überhaupt noch lohne. Hier ist es unser gesellschaftlicher Auftrag, diese stigmatisierenden Altersbilder aufzubrechen und durch Alternativen in Form von realistischen und hilfreichen Bildern zu ersetzen. Dies betrifft jeden in der Gesellschaft, und es sollte unser Bestreben sein, in einer Gesellschaft zu leben, die von den älteren Menschen profitiert und sie nicht ausschließt. In diesem Sinne hat bereits Gustav Heinemann geschrieben: "Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt."



Die Fragen stellte Claudia Moroni.