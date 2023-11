Türkei und Syrien und Marokko – zwei verheerende Erdbeben in diesem Jahr, die sich scheinbar ohne Vorwarnung ereignet haben. Warum ist es so schwer, Erdbeben vorher zu sagen?

Die Wissenschaft spricht davon, dass es keine zuverlässigen Vorläuferphänomene gibt. Das bedeutet letztlich schlicht, dass man nicht sagen kann: Immer, wenn XY passiert, kommt es danach zu einem Erdbeben. Es gibt beispielsweise manchmal Gasaustritte vor einem großen Beben, aber eben nicht immer. Es gibt also kein einziges Phänomen, das immer zuverlässig einem Erdbeben vorausgeht und es dadurch ankündigt. Das heißt, wir sind bisher auf Frühwarnsysteme angewiesen, die aber erst dann warnen können, wenn das Erdbeben stattfindet. So hat man oft nur Sekunden zwischen dem Beben und dem Erreichen der seismischen Wellen von Städten und Wohnorten.



Wie kann die Wissenschaft Menschen in Erdbebengebieten helfen?

Die Erdbebenforschung arbeitet daran, Verwerfungszonen so genau zu vermessen und zu überwachen, dass man die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Erdbeben kommt, noch exakter berechnen kann. So kann man beispielsweise sehen, in welchen Bereichen große Beben bereits überfällig sind. Auch Künstliche Intelligenz kann hier helfen, denn aus einer großen Menge an Daten kann die Forschung so leichter Korrelationen mit Beben feststellen.

Die Frage, wie die Wissenschaft in Erdbebengebieten helfen kann, in denen es bereits zu einem Beben gekommen ist, so wie in Kahramanmaraş, wo wir für "Terra X" gedreht haben, ist komplexer. Denn wenn man vor Ort ist, merkt man vor allem eins: Die Menschen wollen zurück zu einer Normalität, nach vorne schauen, weiterleben. Und das bedeutet eben vor allem auch: Wohnraum zurückerschließen. Es gibt nun aber auf der anderen Seite Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zu recht auf Basis ihrer Daten warnen und die aufzeigen, in welchen Bereichen Wohnhäuser nicht wieder aufgebaut werden dürfen, weil es zu unsicher ist. Sie möchten katastrophale Folgen verhindern, haben es aber schwer, gehört zu werden. Beide Seiten kann ich gut verstehen.



Was war dein persönliches Wissenshighlight 2023?

Für mich war die Vergabe des Medizinnobelpreises an die Forschenden Katalin Karikó und Drew Weissman für Grundlagen zur Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 ein Highlight und Fingerzeig. Denn während die Anwendung von mRNA bei den Corona-Impfstoffen viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist von dieser Technologie auch in anderen Bereichen noch viel zu erwarten. Vielen seltenen genetischen Krankheiten liegt ein fehlendes funktionsfähiges Protein zu Grunde. Dieses könnte man durch mRNA-Therapie ersetzen. Außerdem ist das Potenzial im Bereich der Krebsmedizin groß. RNA kann man sehr zielgerichtet einsetzen – und es ist leicht individualisierbar. Etwas, das in der Medizin einen immer größeren Stellenwert bekommt.