Die Kelten (2/3): Kampf um Gallien

Bernhard Maier

Die Kelten: Ihre Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart

Beck’s Historische Bibliothek (2003, Neuauflage im September 2016)



Bernhard Maier wagt den Rundumschlag. Sein Buch spannt einen zeitlichen Bogen von der Antike bis in die Gegenwart und deckt einen Raum ab, der von den irischen Inseln bis nach Kleinasien reicht. Maier zeigt, was es zu zeigen gibt, aber vielleicht noch deutlicher, was es nicht zu zeigen gibt. Die Kelten nutzten keine Schrift, und so liegen viele Eigenschaften dieser geheimnisvollen Stämme im Dunkeln. Akribisch arbeitet sich der Tübinger Professor durch die materiellen Hinterlassenschaften der Kelten und durch die Schriftquellen ihrer Feinde, vornehmlich die der Römer und Griechen. So gelingt es ihm, Stämme zu beschreiben, die am Rand zur Hochkultur stehen. Seine Darstellung ist, wie es ein Kritiker formulierte, „weit entfernt von jener sensationslüsternen Esoterikwelle, deren Anhänger etwa in Stonehenge (das mit den Kelten nichts zu tun hat) “Druidentänze“ aufführen und den Begriff „keltisch“ mit ihrem Brimborium in Misskredit bringen.“