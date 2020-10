Aus Liebe zum Leben: Artenschutz

Der Waldrapp, eine Unterart der Ibisse, wird seit einigen Jahren nachgezüchtet und ausgewildert.

Quelle: DPA

Sind Arten erst einmal fast ausgestorben, ist es äußerst aufwendig, in der Natur wieder stabile Populationen aufzubauen. Der Waldrapp ist einer der seltensten Vögel der Welt. Einst war der Ibisvogel in Mitteleuropa weit verbreitet, bis er im 17. Jahrhundert so stark gejagt wurde, dass er in seinen natürlichen Lebensräumen verschwand. Doch jetzt gibt es wieder Hoffnung: In Zoos nachgezüchtete Waldrappe werden mit einer aufwendigen Strategie ausgewildert. Dabei stehen die Naturschützer vor einer großen Herausforderung: Waldrappe sind Zugvögel und lernen normalerweise von ihren Eltern, wie sie in ihr Wintergebiet kommen. Diese Aufgabe müssen nun menschliche „Ersatzeltern“ übernehmen. Mit Ultraleichtflugzeugen begleiten sie die jungen Waldrappe über die Alpen nach Italien und weisen ihnen so den Weg.