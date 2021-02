Makaronesien: Oasen in der blauen Wüste

Wer Makaronesien – die „glücklichen Inseln“– verstehen will, fängt am besten ganz tief unten an: unter Wasser. Dirk Steffens wagt sich auf absolutes Neuland und begibt sich in die Hände der Tiefsee-Pioniere Kirsten und Joachim Jakobsen. Sie haben die „Lula 1000“ konstruiert, eines von nur zehn bemannten U-Booten auf der Welt, das mehr als 1000 Meter tief tauchen kann. Gemeinsam mit ihnen gleitet Dirk Steffens durch die dunkle Tiefe des Meeres und entdeckt Lebewesen, die er und sogar die Jakobsens noch nie gesehen haben. Je näher sie dem Sockel der Insel Madeira kommen, desto größer wird die Fülle des Lebens, auf die sie stoßen.