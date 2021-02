Tiere, die Geschichte schreiben

Ein Tier beeinflusst die Weltgeschichte bis heute – und vermutlich noch in Zukunft – auf positive Weise: die Maus. Ihr verdanken viele von uns ihr Leben. Unzählige Medikamente würde es ohne die Forschung an Mäusen nicht geben. Doch Tierversuche sind umstritten. Es gibt einen breiten Konsens, sie so weit wie möglich zu ersetzen. Dort, wo sie heute noch unverzichtbar sind, sollte man es den Labormäusen so angenehm wie möglich machen. Dirk Steffens besucht eine Forscherin, die sich für das Wohlergehen von Versuchstieren einsetzt. Weiße Schokolade spielt dabei eine zentrale Rolle.