Vulkane – die unheimlichen Schöpfer

Nicht nur Menschen, auch Tiere nutzen die Vulkangebiete als Lebensraum. In Papua-Neuguinea hat sich ein Vogel in seinem Brutverhalten auf verblüffende Weise an die lebensfeindlich scheinende Umgebung angepasst: Das Großfußhuhn gräbt bis zu drei Meter tiefe Löcher in die Vulkanasche – exakt so tief, dass der Sand dort etwa die Temperatur von 33 Grad Celsius hat. Für das Graben der tiefen Bruttunnel sind die Hühner mit ihren riesigen Füßen gut ausgerüstet – daher ihr Name. Am Ende des Tunnels legt das Huhn sein Ei ab und bedeckt es mit Sand. Dann übernimmt der Vulkan das Ausbrüten. Nach dem Schlüpfen sind die Jungen auf sich allein gestellt und müssen sich ohne Hilfe der Eltern zurechtfinden.