Drogen - Eine Weltgeschichte (2/2)

Wieder mal begann alles in den Klöstern Europas: denn das waren im Mittelalter die Orte der Medizin. Hier gab es Bücher über Drogen, wurden Kräutergärten gepflegt, Rezepturen entwickelt. Und immer nahmen sich Mönche und Ordensschwestern der Kranken an – und entwickelten ein hochbrisantes Wissen um Drogen, Rausch und Medizin. Terra X befragt Medizinhistoriker und illustriert in dramatischen Szenen den Gebrauch der Drogen: Patienten wurden mit Opium beruhigt und operiert. Pflanzen wie Alraune, Hanf und Tollkirsche wurden bei Schmerzen, Durchfall und Schlaflosigkeit verabreicht. Dabei fällt auf: die Grenzen zwischen Medizin und Rauschdroge sind fließend. Die Dosis macht das Gift.